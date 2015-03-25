Bild опубликовал первый отчет о полете A320 перед крушением

Издание пишет, что этот отчет профильные французские ведомства ранее уже передали немецким коллегам, передают РИА Новости.

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В отчете сказано, что службы обеспечения полетов гражданской авиации работали в штатном режиме, все технические системы были в норме. Согласно документу, в 10.30 по местному времени самолет подтвердил последнее принятое от французских диспетчеров указание. В 10.31:02 самолет Germanwings без разрешения покинул набранную высоту и начал снижение, по данным французских радаров, со скоростью около 17,8 м в секунду. Диспетчеры пытались связаться с экипажем, но они не отвечали.

По данным на 10.35:08 диспетчеры продолжали попытки связаться с самолетом, все они остались без ответа.

В 10.35 были проинформированы национальные экстренные службы. До 10.40 диспетчеры продолжали попытки связаться с экипажем, в 10.40 самолет пропал с экранов радаров. Последняя зафиксированная высота самолета составляла 1,890 м, пишет Bild со ссылкой на доклад.

В 10.49 в район, где самолет был зафиксирован в последний раз, вылетели 2 спасательных вертолета, при этом автоматическая система подачи экстренного сигнала на самолете не сработала. В 11.10 вертолеты обнаружили обломки лайнера Germanwings.

Airbus A320 авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, вчера разбился в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек. Согласно официальным данным, среди пассажиров были граждане Германии, Испании, Британии, Голландии, Колумбии, Мексики, Дании, Бельгии, Израиля, Австралии, ИРИ, Венесуэлы и США.