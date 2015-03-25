Лидеры Франции, Германии и Испании прилетели на место катастрофы Airbus А320

Как сообщает BBC World, среди погибших - 72 гражданина Германии и 35 граждан Испании. Также среди погибших есть граждане Великобритании, Австралии, Японии, Израиля, Турции, Казахстана, Дании, Нидерландов, США и Бельгии.

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Как сообщал УНИАН, Airbus A320 немецкой лоукост-компании Germanwings 24 марта упал на юге Франции, в Альпах. На борту авиалайнера находились 144 пассажира и шестеро членов экипажа.