За последние пять лет в мире погибли или пропали без вести более 32 тысяч мигрантов

По данным ООН, ежедневно гибнет или пропадает в среднем один ребенок-мигрант.

Более 32 тысяч мигрантов погибли или пропали без вести в 2014-2018 годах, причем самое большое количество смертельных случаев произошло на пути из Северной Африки в Европу через Средиземное море.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

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Миграционное агентство ООН отмечает, что собранные по всему миру данные содержат недооценку истинных масштабов проблемы, поскольку о многих случаях гибели мигрантов никогда не сообщается, а многие тела так и не находят. Тем не менее, опубликованная статистика рисует очень мрачную картину для сотен тысяч беженцев и мигрантов, которые подвергаются смертельному риску, отправляясь в путь в поисках защиты или лучшей жизни.

В докладе МОМ говорится, что за указанный период в Средиземном море погибли или пропали около 18 тысяч человек. Тела почти двух третей этих жертв так и не были найдены.

Представитель МОМ Джоэл Миллман сообщил, что беженцы рохинджа составляют подавляющее большинство из 2,2 тыс. случаев гибели мигрантов в Юго-Восточной Азии, а большинство из 288 смертельных случаев в Южной Азии приходится на мигрантов из Афганистана.

Недавний совместный доклад МОМ и ЮНИСЕФ по той же теме посвящен все большему числу детей, которые становятся мигрантами и отправляются в опасный путь.

Собранные данные показывают, что в период с 2014 по 2018 год погибли или пропали без вести около 1,6 тыс. детей – в среднем примерно по одному в день. Исследователи отмечают, что настоящие масштабы этой трагедии неизвестны, поскольку во многих случаях, гибель этих детей-мигрантов нигде не регистрируется.