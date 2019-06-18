Возле побережья Турции затонула лодка, погибли 12 мигрантов

Недалеко от города Бодрум перевернулась и затонул лодка, в результате аварии погибли 12 мигрантов, пытавшихся добраться к Греции.

В Эгейском море возле западного побережья Турции в районе города Бодрум сегодня перевернулась и затонул лодка, в результате катастрофы погибли 12 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, 31 человека удалось спасти.

По данным турецкой береговой охраны, лодка перевозила мигрантов, пытавшихся добраться к Греции. Тела погибших были найдены на глубине 32 метра.

Причины аварии судна, а также гражданство мигрантов, находящихся на его борту, пока неизвестны.

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Количество мигрантов, прибывающих к берегам Греции, существенно уменьшилось вследствие заключенного между ЕС и Турцией соглашения по преодолению кризиса беженцев, о котором стороны договорились в марте 2016 года. Тем не менее, еженедельно сотни людей и в дальнейшем пытаются добраться к греческому побережью. По данным Еврокомиссии, в 2018 году из Турции в Европейский Союз прибыли более 50 тысяч мигрантов.

Соглашение предусматривало, среди прочего, предоставление Турции помощи для обустройства лагерей беженцев. Между Грецией и Турцией было заключено соглашение о реадмиссии. Согласно ему, в Турцию возвращали искателей убежища, которым было отказано в статусе беженца.