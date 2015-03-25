Самолет A320, возможно, был под контролем, когда врезался в скалу

Об этом заявил руководитель Бюро расследования и анализа (BEA, ответственное за расследование обстоятельств катастрофы) Реми Жути во время пресс-конференции сегодня вечером, сообщает "ЕвроПравда".

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"Траектория снижения похожа на такую, если бы самолет был под контролем. Вместе с тем, нет информации, не идет ли речь об автопилоте", - отметил чиновник.

Реми Жути отметил, что в результате расшифровки "черного ящика" удалось достать аудиозапись разговоров, имевших место в кабине перед падением самолета, но их расшифровка еще продолжается. Чиновник отказался комментировать, идет ли речь о разговоре пилотов, были ли там другие голоса, отметив, что это будет известно после более детального анализа аудиозаписи.

Он отказался от каких-либо предположений относительно причин катастрофы, но исключил, что самолет разбился из-за погодных условий. "Мы не имеем никаких данных, которые бы об этом свидетельствовали", - заявил руководитель BEA.

Кроме этого, Реми Жути отметил, что разброс обломков самолета не соответствует версии о взрыве в воздухе, передает Би-би-си. Реми Жути добавил, что в настоящее время у BEA нет никаких объяснений авиакатастрофы.