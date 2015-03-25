Самолет Germanwings выходил на связь за минуту до начала внезапного снижения

Об этом сообщила французский министр Сеголен Руяль, отвечающая в правительстве в том числе за вопросы транспорта, передают РИА Новости.

"Во время последней связи по радио диспетчер дал указание пилоту держаться на высоте 11400 метров. В 10:31 самолет начинает снижение без разрешения. Диспетчер отправляет запрос, но ответа нет. В 10:35 диспетчеры бьют тревогу. В 10:40 самолет уже находится на высоте 2000 метров и исчезает с радаров", — рассказала Руаяль в интервью французскому телеканалу iTele.

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Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп. Власти Франции заявили, что жертвами аварии Airbus стали все без исключения 150 человек, которые находились на борту. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.