США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана

Проведение атаки одобрил президент США Дональд Трамп.

После того, как Тегеран сбил американский беспилотник, США осуществили кибератаку на системы Ирана по управлению запуском ракет и нарушили их работу.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Киберкомандование США готовило эту атаку "неделями, если не месяцами", процесс координировали ЦРУ США и сотрудники военного ведомства, специализирующиеся на Ближнем Востоке.

Атака была совершена в ночь на 21 июня, она нарушила работу иранских систем.

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.

«Я никогда не отменял приказ об ударе против Ирана, как некорректно написали некоторые. Я просто остановил его выполнение в тот самый момент», - написал американский президент.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп планировал нанести удар по Ирану, однако в последний момент изменил свое решение. Удар должен был стать ответом на сбитый Ираном американский беспилотник.