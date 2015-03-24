Таджикистан построит новый город в пустыне

В Таджикистане торжественно начали строительство нового города в пустынной местности на севере страны. Президент Эмомали Рагмон, который принял участие в церемонии, заявил, что в городе будет жить 250 тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

Город, получивший название Сайгун - от соседней речки, должен быть возведен на участке в 14 тысяч гектаров примерно в 10 километрах к северу от Худжанда, второго города Таджикистана, в вилояте (области) Сугд.

Сайт президента страны сообщает, что в городе будет 19 микрорайонов, около 50 школ, 40 спортивных центров, многочисленные торговые центры и базары. Семь тысяч гектаров пустыни должны превратить в сады и парки, говорится в сообщении.

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Стоимость проекта не указана, только говорится, что его будут финансировать из государственного бюджета, а президент призывает частный бизнес помочь.

Таджикистан является одной из беднейших стран в бывшей советской Средней Азии.