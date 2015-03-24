На борту упавшего авиалайнера A320 было 150 человек - Germanwings

На борту упавшего авиалайнера A320 было 144 пассажира и 6 членов экипажа, сообщает агентство AFP со ссылкой на компанию-владельца авиалайнера Germanwings.

Напомним, 24 марта самолет A320 авиакомпании Germanwings, летевший по маршруту Барселона-Дюссельдорф, разбился во французских Альпах.

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Ранее сообщалось, что, по данным управления гражданской авиации, на борту находились 142 пассажира и шесть членов экипажа. Также СМИ сообщали, что на борту A320 находилось 156 человек.

Глава правительства Манюэль Вальс подчеркнул, что "пока еще рано говорить, что послужило причиной катастрофы". Вальс также пообещал, что будет сделано все необходимое для оказания помощи родственникам находившихся на борту людей.

Кроме того, он сообщил, что на место крушения срочно вылетел глава МВД Франции Бернар Казнев.

По словам главы генерального совета департамента Альпы Верхнего Прованса Жильбера Сована, надежды обнаружить выживших в результате катастрофы самолета А320 на юге Франции нет.

Министр транспорта Франции Алан Видали также заявил, что выживших при крушении пассажирского самолета во франзузских Альпах нет.