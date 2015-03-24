Метеоусловия не могли стать причиной крушения аэробуса А320 - СМИ
14:49, 24 марта 2015Мир
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Метеоусловия в районе катастрофы лайнера А320 на юге Франции были практически идеальными и не могли стать причиной трагедии.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный телеканал BFMTV.
"Небо было чистое, ветра практически не было. Таким образом, метеоусловия из возможных причин катастрофы можно исключить", - заявил метеообозреватель французского телеканала.
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Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах.
Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что выживших при крушении пассажирского самолета во франзузских Альпах нет.
На борту потерпевшего крушение самолета в основном находились граждане Германии и Испании.
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