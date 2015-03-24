Метеоусловия не могли стать причиной крушения аэробуса А320 - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный телеканал BFMTV.

"Небо было чистое, ветра практически не было. Таким образом, метеоусловия из возможных причин катастрофы можно исключить", - заявил метеообозреватель французского телеканала.

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Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах.

Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что выживших при крушении пассажирского самолета во франзузских Альпах нет.

На борту потерпевшего крушение самолета в основном находились граждане Германии и Испании.