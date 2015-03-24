Британские депутаты призвали укрепить оборону из-за угрозы со стороны РФ

По мнению парламентариев Палаты общин, страна недостаточно защищена в военной сфере, поэтому необходимо срочно увеличивать расходы на оборону и изменить военную политику на фоне новых угроз безопасности в мире, в частности со стороны России, передает DW.DE.

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"Мир намного опаснее и нестабильнее, чем когда-либо с момента окончания "холодной войны". Россия аннексировала Крым, сепаратисты в Украине при поддержке России захватили часть востока страны, "Исламское государство" взяло под контроль второй крупнейший город в Ираке", - указано в документе, обнародованном на сайте парламента. Среди угроз также перечислены гражданская война в Сирии, ситуация в Ливии, Йемене, Афганистане и других проблемных регионах. Великобритания не может позволить себе игнорировать это развитие событий и самоизолироваться, предупреждают парламентарии.

Великобритания почти на 8% сократила расходы на оборону и уменьшила войско, начиная с 2010 года, когда к власти пришел консервативно-либеральное правительство. Теперь, по мнению парламентариев, Лондон должен повысить расходы на оборону до 2% ВВП, как рекомендует НАТО.

Авторы документа также обращают внимание на слабость обороны Альянса. Они утверждают, что Россия может поднять 150 тыс. военных за 72 часа, а НАТО для этого понадобится полгода. Парламентарии отмечают, что НАТО создает подразделение сверхбыстрого реагирования "Острие копья", в которое должны войти 5 тыс. солдат. Эти силы будут иметь возможность перейти к боевой готовности за 48 часов. Однако "Острие копья" не смогут сформировать полностью до конца 2016 года, подчеркивают депутаты.

В то же время министр обороны Великобритании Майкл Фэллон раскритиковал документ. По его мнению, страна выделяет достаточно средств на военную сферу.