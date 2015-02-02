Российский самолет, который перехватила Британия, нес ядерное оружие – СМИ

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на британское издание Express со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.

Как отмечается, информация стала известна от спецслужб Норвегии, которые перехватили разговор в кабине пилотов российских самолетов.

Именно благодаря им стало известно, что на борту одного из Ту-95, которые приблизились к воздушному пространству Великобритании, находится ракета, оснащенная ядерной боевой частью, предназначенная для ударов по подлодкам типа Vanguard.

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Как сообщается, об этом были извещены премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и министр обороны Майкл Фэллон.

Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник ВВС Великобритании, во время разговора экипаж самолета использовал специальное слово, которое обозначало соответствующие тренировочные упражнения.

"Мы также знали, из другого источника, что один из самолетов нес ядерное оружие задолго до того, как он приблизился к воздушному пространству Великобритании", - сказал он.