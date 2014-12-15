Глава Минобороны Великобритании заговорил о возможной войне с Россией

Фэллон считает, что российская агрессия может спровоцировать войну при участии сил НАТО. Несмотря на то, что военное решение кризиса в Украине Запад не рассматривает, британец не исключил такого варианта развития событий, сообщает Новое Время со ссылкой на Daily Mail.

Глава британского оборонного ведомства обеспокоен активностью российских истребителей, которые могут спровоцировать авиакатастрофу. Он также подчеркнул, что не доверяет Путину, и Великобритания должна готовиться к худшему.

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В то же время представители минобороны Великобритании уверены, что Фэллон на самом деле не верит в войну между Россией и Западом и имел в виду учения в Восточной Европе и коллективную самооборону в качестве сдерживающего фактора.