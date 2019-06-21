Лидеры ЕС не договорились, кто займет топ-должности после выборов в Европарламент

Обсуждение вопроса замещения топ-должностей в институтах ЕС будет продолжено 30 июня.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза не смогли достичь согласия по поводу кандидатур, которые займут высокие посты в институтах ЕС после выборов в Европарламент.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции в рамках саммита глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходит в Брюсселе 20-21 июня.

В частности, он сказал, что Европейский Совет провел обсуждение кандидатур на замещение высших руководящих должностей в институтах ЕС в связи с недавними выборами в Европарламент.

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«Ни один кандидат не получил поддержку большинства», - заявил Туск.

«Европейский Совет согласился, что должно быть комплексное соглашение, отражающее многообразие ЕС», - добавил президент Европейского Совета.

«Мы снова встретимся 30 июня. Между тем, я продолжу консультации, в том числе с Европейским парламентом», - отметил он.

В то же время, Туск заявил, что сегодня слишком рано делать выводы относительно имен кандидатов и какие должности они займут.

Также он отметил, что не претендует на пост следующего президента Европейской комиссии.

При этом, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что не ожидает, что 30 июня будет легче достичь комплексного соглашения что касается топ-должностей в институтах ЕС. «Я этого не ожидаю, но это должно быть сделано», - сказал Юнкер.

Как сообщал УНИАН, по итогам выборов в Европарламент, которые состоялись 23-26 мая, крупнейшие политические группы «Европейская народная партия» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», которые называют «большой коалицией», получают менее 50% мест в новом созыве Европарламента, что заставляет их искать еще одного союзника для формирования коалиции в ЕП.