Лидеры ЕС не договорились, кто займет топ-должности после выборов в Европарламент
Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза не смогли достичь согласия по поводу кандидатур, которые займут высокие посты в институтах ЕС после выборов в Европарламент.
Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции в рамках саммита глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходит в Брюсселе 20-21 июня.
В частности, он сказал, что Европейский Совет провел обсуждение кандидатур на замещение высших руководящих должностей в институтах ЕС в связи с недавними выборами в Европарламент.
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«Ни один кандидат не получил поддержку большинства», - заявил Туск.
«Европейский Совет согласился, что должно быть комплексное соглашение, отражающее многообразие ЕС», - добавил президент Европейского Совета.
«Мы снова встретимся 30 июня. Между тем, я продолжу консультации, в том числе с Европейским парламентом», - отметил он.
В то же время, Туск заявил, что сегодня слишком рано делать выводы относительно имен кандидатов и какие должности они займут.
Также он отметил, что не претендует на пост следующего президента Европейской комиссии.
При этом, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что не ожидает, что 30 июня будет легче достичь комплексного соглашения что касается топ-должностей в институтах ЕС. «Я этого не ожидаю, но это должно быть сделано», - сказал Юнкер.
Как сообщал УНИАН, по итогам выборов в Европарламент, которые состоялись 23-26 мая, крупнейшие политические группы «Европейская народная партия» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», которые называют «большой коалицией», получают менее 50% мест в новом созыве Европарламента, что заставляет их искать еще одного союзника для формирования коалиции в ЕП.