Полиция Тбилиси завершила операцию по разгону протестующих

Автомобильное движение по проспекту Руставели восстановлено, городские службы расчистили территорию от мусора.

После нескольких часов столкновений полиция завершила операцию по разгону акции протеста, которая началась 20 июня на проспекте Руставели в Тбилиси.

Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

Группа митингующих остановилась у здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

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Автомобильное движение по проспекту Руставели восстановлено, городские службы расчистили территорию от мусора. Подразделения спецназа вернулись к зданию парламента. На месте также остаются дежурить кареты скорой помощи.

По информации Общественного вещателя, оставшаяся часть митингующих вооружилась камнями - по их словам, с целью самозащиты. На место прибыли лидеры оппозиции.

Как сообщал УНИАН, массовые протесты спровоцировало выступление депутата-коммуниста российской Госдумы Сергея Гаврилова, который прибыл на Межпарламентскую ассамблею православия, проходившую в парламенте Грузии.

Протестующие выступили против российской оккупации Грузии, а также требовали отставки спикера парламента, руководителей МВД и Службы государственной безопасности.

В столкновениях, по данным Министерства здравоохранения Грузии, пострадали 69 человек. При этом ведомство утверждает, что более половины из них - полицейские.

Напомним, в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства - Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, а признали лишь несколько стран мира. Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года.