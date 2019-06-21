В Тбилиси полиция оттеснила протестующих от парламента и применила водометы (фото, видео)

Грузинская полиция вытеснила протестующих с площади у здания парламента.

Полиция Грузии применила водометы против протестующих у здания парламента в Тбилиси.

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Об этом сообщает грузинский телеканал Рустави-2.

Кроме того, для разгона участников акции протеста полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ.

Сотрудники правоохранительных органов вытеснили протестующих с площади у здания парламента, отмечает "Рустави-2".

Протестующие направились с проспекта Руставели, где находится парламент, в сторону площади Свободы.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси тысячи людей вышли на массовые протесты из-за скандала с российским депутатом.

Участники протеста выступают за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе.