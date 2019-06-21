Массовые протесты в Тбилиси: почему люди вышли на улицы (фото, видео)

Полиция использовала для разгона протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

В четверг, 20 июня, в столице Грузии Тбилиси несколько тысяч людей вышли с акцией протеста к зданию парламента.

Почему люди вышли на улицы Тбилиси

Массовые протесты спровоцировало выступление депутата-коммуниста российской Госдумы Сергея Гаврилова, который прибыл на Межпарламентскую ассамблею православия, проходившую в парламенте Грузии. После начала заседания он сел в кресло спикера парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

Оппозиционные депутаты из Единого национального движения и "Европейской Грузии" возмутилась этим фактом, прервали выступление и потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.

"Если государство не защищает нашу страну от российских оккупантов, то мы, как минимум, защитим этот зал [заседаний]. Это мероприятие не состоится с участием российских делегатов", - заявила депутат от "Европейской Грузии" Елена Хоштария с трибуны.

Видео: Georgian Broadcaster

После этого российские депутаты переместились в отель в центре Тбилиси, возле которого началась акция протеста. Когда Гаврилов и другие делегаты выходили из отеля, активисты облили их водой. Российские депутаты уехали из гостиницы под охраной, они уже покинули Грузию.

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Сергей Гаврилов выступал за независимость Абхазии и Южной Осетии. По сведениям грузинской оппозиции, он воевал за Абхазию во время войны 1992-1993 годов. Сам Гаврилов отрицает свое участие в боевых действиях и утверждает, что занял кресло спикера, поскольку его туда посадили.

Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и спикер парламента Ираклий Кобахидзе принесли извинения за то, что "представитель страны-оккупанта пусть на короткое время, но занял кресло председателя парламента Грузии".

Столкновения протестующих с полицией

В акции протеста в Тбилиси участвуют не менее пяти тысяч человек. Протестующие выступили против российской оккупации Грузии, а также требовали отставки спикера парламента, руководителей МВД и Службы государственной безопасности. Они дали властям Грузии один час, чтобы отправить их в отставку.

Через час после начала акции, когда их требования об отставках не были выполнены, протестующие стали прорываться в здание парламента. Полиция пыталась сдержать людей, но протестующие забирали у них дубинки и щиты.

Полиция продолжает стрелять по своему народу... Чувствуется запах совка в стране...🤬 #Тбилисиpic.twitter.com/wkBj6su5bx — ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ᏉᏗᏝᏗᏕᏂᏉᎥᏝᎥ🦂 (@G_Valashvili) June 20, 2019

МВД Грузии потребовало прекратить акцию протеста, которую глава ведомства Георгий Гахария назвал "штурмом государственных институций". "Министерство внутренних дел призывает участников акции протеста немедленно прекратить нарушения закона и насилия, не следовать провокациям, подчиниться требованиям полиции", - сказано в заявлении МВД.

Также Гахария сообщил, что готов покинуть свой пост, если потребуется.

Позже к зданию парламента Грузии прибыл премьер-министр Мамука Бахтадзе. Он назвал протест справедливым, но обвинил оппозицию в том, что она "вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране".

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что события перед парламентом "вышли за рамки свободы выражения, мирного протеста и приобрели антиконституционный характер".

Позже полиция начала запускать сигнальные огни против митингующих, а также применила слезоточивый газ и резиновые пули. Для разгона протестующих были также применены водометы. Участники акции, в свою очередь, забрасывали полицейских бутылками и отнимали у них щиты.

А вот и водометы



📹: Дождь pic.twitter.com/KtrW5hDQ3F — Телеканал Дождь (@tvrain) June 20, 2019

В столкновениях, по данным Министерства здравоохранения Грузии, пострадали 69 человек. При этом ведомство утверждает, что более половины из них - полицейские. Ранения также получил оператор телеканала "Рустави-2". По его словам, спецназовцы несколько раз выстрелили в него резиновыми пулями.

По данным МВД Грузии в больнице находятся около 16 митингующих и 32 полицейских...

Реальность конечно же другая... Пострадавших среди граждан на много больше... #Тбилисиpic.twitter.com/PtH2Q2Sfx4 — ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ᏉᏗᏝᏗᏕᏂᏉᎥᏝᎥ🦂 (@G_Valashvili) June 20, 2019

"Стреляли резиновыми пулями прямо в людей, я видел, как полицейский выстрелил в демонстранта, который его обругал, расстояние между ними было метра два. В [грузинского фотографа] Гурама Мурадова попало, наверное, пуль 10, его увезли не давно на скорой", - рассказал Би-би-си журналист Георгий Гогуа.

Полиции удалось оттеснить протестующих от парламента, однако на проспекте Руставели оставались демонстранты, скандируя "Сакартвело!". Для разгона оставшихся на проспекте демонстрантов полиция вновь применила слезоточивый газ.

"Рустави-2" также сообщил, что полиция задерживала демонстрантов на проспекте Руставели и прилегающих к нему улицах. Число задержанных пока не уточняется.

Реакция на события в Тбилиси

В поддержку протестующих выступил Михаил Саакашвили. Он призвал полицию не подчиняться приказам властей и "перейти на сторону народа". "Мы должны до конца довести дело освобождения Грузии своей мирной борьбой", - заявил он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, сейчас находящаяся с визитом в Минске, назвала заявления Саакашвили неприемлемыми. "Полностью неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению", - заявила она.

Зурабишвили считает, что протесты у здания парламента в Тбилиси будут только на пользу России. По мнению главы государства, Москва заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране.

Посольство США в Грузии призвало участников протестов действовать в рамках Конституции: "Мы внимательно следим за событиями этим вечером в Тбилиси, у здания парламента Грузии. Мы понимаем боль, которую испытывают сегодня множество людей. Призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и постоянно действовать в рамках конституции".

А МИД России осудил действия "радикальных политических сил Грузии". Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что в Москве возмущены срывом работы Межпарламентской ассамблеи православия.

Отношения Грузии и России

В августе 2008 года Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства - Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.

Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, а признали лишь несколько стран мира.

Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года.