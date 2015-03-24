Британия больше не намерена терпеть исламских экстремистов - министр

Об этом заявила министр внутренних дел Тереза Мэй, сообщает Русская служба Би-би-си.

Она призвала граждан, семьи и общины бороться с экстремизмом.

По словам Терезы Мэй, у британцев есть как права, так и обязанности, и все должны уважать закон и права других.

Выступая в Лондоне, министр сказала, что намерена наложить запрет на деятельность мусульманских проповедников, распространяющих призывы к ненависти и вражде.

Она также объявила о планах провести инспекцию шариатских судов в Англии и Уэльсе для того, чтобы выяснить, соответствует ли их работа британским ценностям.

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Тереза Мэй отметила, что сотни британцев уже отправились воевать на стороне группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, а также напомнила о попытке экстремистов взять под контроль школы в Бирмингеме.

"Существует все больше доказательств того, что небольшое, но заметное меньшинство жителей Великобритании отвергает наши ценности. Почти все они британские граждане", - сказала Мэй.