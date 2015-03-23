После расстрела туристов уволены начальники полиции Туниса
15:07, 23 марта 2015Мир
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Премьер-министр Туниса Хабиб Эссид уволил 6 высокопоставленных полицейских после нападения на музей Бардо и расстрела туристов в столице страны.
REUTERS
Во время посещения музея Хабиб Эссид сделал ряд замечаний, касающихся обеспечения безопасности, передает Би-би-си.
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Ранее власти Туниса заявили, что усилят меры безопасности в крупных городах: к охране порядка будет привлечена армия. Кроме того, заявили в минобороны Туниса, особые меры будут применяться для защиты морских перевозок, власти задействуют самолеты и беспилотники.
Как сообщал УНИАН, в результате нападения на музей погибли 23 человека, большинство из которых были иностранными туристами. Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".
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