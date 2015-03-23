После расстрела туристов уволены начальники полиции Туниса

Во время посещения музея Хабиб Эссид сделал ряд замечаний, касающихся обеспечения безопасности, передает Би-би-си.

Читайте такжеПрезидент Туниса приказал задействовать армию для защиты крупнейших городов страны

Ранее власти Туниса заявили, что усилят меры безопасности в крупных городах: к охране порядка будет привлечена армия. Кроме того, заявили в минобороны Туниса, особые меры будут применяться для защиты морских перевозок, власти задействуют самолеты и беспилотники.

Как сообщал УНИАН, в результате нападения на музей погибли 23 человека, большинство из которых были иностранными туристами. Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".