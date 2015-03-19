"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Тунисе

Об этом сообщает Дождь по информации Reuters.

В ходе теракта погибли более 20 человек и 44 получили ранения, в том числе одна россиянка.

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Как сообщал УНИАН, в среду переодетые в военную форму боевики подъехали на машине к зданию парламента Туниса и ворвались в расположенный рядом с ним музей "Бардо", захватив в заложники иностранных туристов. На момент нападения в музее, по разным данным, находились от 100 до 200 посетителей.

По данным агентства Рейтер, жертвами теракта стали 23 человека, в том числе 20 туристов. Двое нападавших были уничтожены. Ранее министр здравоохранения Туниса назвал в числе погибших граждан Италии, Франции, Колумбии, Японии, Испании, Австралии, Польши, Великобритании. Ранения получили более 40 человек, среди них один турист из России.