В Тунисе задержали трех боевиков, расстрелявших более 20 человек в музее

Правоохранительные органы Туниса задержали троих боевиков, участвовавших в нападении на музей Бардо в столице страны 18 марта. Об этом в эфире французского телеканалаBFM-TV сообщил глава МИД Туниса Тайеб Баккуш, пишет LB.ua.

"Трое преступников были задержаны, четвертый сейчас стал объектом усиленных розысков", - добавил он.

Ранее премьер-министр Туниса Хабиб Эссид (Habib Essid) заявил, что двое напавших на музей ликвидированы. Предположительно, это граждане Туниса Яссин Абиди (Yassine Abidi) и Хатем Хахнои (Hatem Khachnaoui), передает агентство AFP.

Согласно неподтвержденной информации, теракт организовали боевики из группировки "Окба ибн Нафаа", связанной с "Аль-Каидой в странах исламского Магриба". Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В среду, 18 марта, переодетые в военную форму боевики подъехали к зданию парламента Туниса, открыли беспорядочный огонь, после чего ворвались в расположенный поблизости музей, где захватили заложников.

Читайте такжеМЗС: граждан Украины среди погибших в музее Туниса нет

По данным властей, в результате нападения на музей в Тунисе погиб 21 человек, включая 17 иностранцев. Ка уточняет агентство Рейтер, в их числе - двое граждан Польши и четверо итальянцев, двое колумбийцев, пятеро японцев, двое испанцев, австралиец и француз.

Кроме того, ранения получили итальянцы, поляки, французы, японцы, граждане Туниса, жители ЮАР и россияне. Всего - свыше 40 человек.