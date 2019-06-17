Президент Германии заявил о невозможности вести дела с Россией "в привычном режиме"

Война на востоке Украины, а также аннексия украинского Крыма оказывают значительное влияние на отношения Европы и России.

Европейским странам следует поддерживать с Россией менее близкие отношения, чем прежде.

Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в Финляндии в воскресенье, 16 июня, передает dw.com.

Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались, добавил он. По словам Штайнмайера, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование".

Продолжающаяся война на востоке Украины, а также аннексия украинского Крыма оказывают значительное влияние на отношения Европы и России, отметил президент Германии. С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", подчеркнул он.

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По мнению Штайнмайера, недопустимо молча одобрять, что пространство для свободы выражения мнений российского гражданского общества все больше сужается. Недавнее задержание и дальнейшее освобождение корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность, заявил глава германского государства.

"Наши собственные способности по изменению России ограничены", - отметил президент Германии. По его словам, Европе следует "в большей степени осознавать" это "в интересах более функционального партнерства".

В летней резиденции президента Финляндии вечером 16 июня началась двухдневная конференция по внешней политике и политике безопасности. В мероприятии участвуют около 100 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение продлить еще на год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.