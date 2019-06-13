Neue Zürcher Zeitung: Россия сама осталась в тюрьме после освобождения журналиста

Снятие обвинений с Голунова – это, скорее, счастливое исключение, а не признак перемен в российском обществе.

Дело против журналиста Meduza Ивана Голунова с самого начала вызывало сомнения. Но в России, как правило, это не помеха для системы юстиции, которую постоянно используют в политических интересах. Еще в прошлом десятилетии дело против богача Михаила Ходорковского доказало, что при наличии желания государственной верхушки обвинительный приговор может появиться даже на основе самых абсурдных подозрений.

Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung, напоминая о ряде дел, которые иллюстрируют полицейский произвол в России. Недавно его жертвой стал министр экономического развития Алексей Улюкаев, который погряз во внутренних конфликтах в Кремле. Также издание напоминает о сфабрикованных делах против режиссера Кирилла Серебренникова и американского инвестора Майкла Калви. Арест последнего нанес сильный удар по репутации России. Но несмотря на это, правительство до сих пор удерживает его за решеткой.

«Слишком влиятельны группы заинтересованных людей, которые ждут для себя выгоду от натравливания правоохранителей на мешающих соперников», - говорится в статье.

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На фоне такой истории освобождение Голунова кажется счастливым единичным случаем, а не прорывом в сторону защиты конституционных прав. Парадоксальным образом этот эпизод демонстрирует, что уголовное преследование полностью подчинено политике в России.

«Не судья помог Голунову добиться своего права. Не кто иной, как лично Путин, вероятно, подал сигнал об освобождении журналиста», - замечает издание.

Но что могло заставить Кремль дать полиции сигнал «отбой»? Конечно, значительную роль сыграла консолидация российских СМИ, которые поддержали коллегу. Поддержку выражали даже приближенные к Кремлю газеты. Но стоит отметить и еще один фактор. Голунов своими расследованиями разворошил гнездо похоронного бизнеса в Москве. Но для Кремля это была мелочь. Высшие эшелоны правительства, похоже, решили, что лучше остановить акт мести локальных функционеров и не рисковать результатами общественного недовольства.

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«Для Голунова это стало счастливым стечением обстоятельств. Но для России вряд ли что-то изменится. Репрессивный аппарат продолжает работать. И уже в среду он был нацелен против сотен граждан, которые решили воспользоваться своим конституционным правом на свободные собрания», - говорится в статье.