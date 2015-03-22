Из-за снегопада в Москве парализовано движение на дорогах
17:36, 22 марта 2015Мир
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В Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах, водителей просят воспользоваться общественным транспортом.
На Москву обрушился снегопад \ УНИАН
Власти Москвы просят водителей пересесть на общественный транспорт из-за обильного снегопада в городе, передает Би-би-си.
Читайте такжеНа Крым обрушился мощный снегопад, обесточено несколько населенных пунктов"Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов, по возможности, отказаться от поездок на автомобилях, а для передвижения по городу пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении московского департамента транспорта.
В течение дня в Москве ожидается мокрый снег, облачно, на дорогах местами гололедица.
Как сообщал УНИАН, 17 марта в оккупированном Россией Крыму прошел сильный снегопад.
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