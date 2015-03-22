Из-за снегопада в Москве парализовано движение на дорогах

Власти Москвы просят водителей пересесть на общественный транспорт из-за обильного снегопада в городе, передает Би-би-си.

Читайте такжеНа Крым обрушился мощный снегопад, обесточено несколько населенных пунктов"Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов, по возможности, отказаться от поездок на автомобилях, а для передвижения по городу пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении московского департамента транспорта.

В течение дня в Москве ожидается мокрый снег, облачно, на дорогах местами гололедица.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в оккупированном Россией Крыму прошел сильный снегопад.