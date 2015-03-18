Из-за снегопада в Крыму более 20 населенных пунктов остались без света

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы так называемого "крымского главка МЧС".

"По состоянию на 19.00, на территории Крыма без электроэнергии остается 21 населенный пункт, из них шесть – частично. Без электроснабжения остаются 9 тыс. 741 человек", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что более 100 сотрудников "Крымэнерго" и почти 40 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения.