Навальный призвал власти США не давать Украине оружия: военная победа Украины над РФ невозможна

"Я не думаю, что поставки оружия, летального оружия, существенно изменят ситуацию. Факт в том, что военная победа Украины над Россией невозможна. Путин получит новые подтверждения, что американцы, а не украинцы воюют в Украине", - цитирует заявление Украинская правда со ссылкой на The Washington Post.

Зато, по его мнению, Запад должен ввести тотальный запрет на въезд всем приспешникам режима Путина.

"Введение визовых и финансовых ограничений для олигархов повредит путинскому режиму значительно сильнее, чем дроны. Персональные санкции должны быть внедрены не против 12 человек, а против партии войны, против тысячи людей", - уверен он.

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Навальный добавил, что даже самые искренние сторонники Путина любят проводить свой отдых во Франции или на Майами и такие ограничения существенно увеличат для них цену поддержки Путина.

Он также выразил сомнение, что Путина удастся отстранить от власти в ближайшее время. По его мнению, российский президент готовится руководить страной пожизненно, прибегая к таким невероятным ранее шагам, как война в Украине.

"Мы недооценили, как далеко может Путин зайти, чтобы сохранить свою власть и популярность", - заявил Навальный.

Как известно, пока американская власть размышляет над возможными поставками оружия Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению российского оппозиционера Алексея Навального, Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".