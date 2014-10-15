Навальный: Крым является частью РФ

Об этом он заявил в интервью радиостанции Эхо Москвы.

"Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", - заявил Навальный.

Также он сказал, что не будет возвращать Крым, если станет президентом России.

Читайте такжеРоссийские войска могут попробовать пробить коридор к Крыму зимой - польский генерал"Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?", - ответил он на вопрос о президентстве.

При этом российский оппозиционер считает, что с точки зрения спаведливости нужно было бы провести в Крыму настоящий референдум, чтобы узнать мнение его жителей по этому поводу.

Также Навальный предрек оккупированому Крыму судьбу непризнанного миром турецкого Северного Кипра.

"К сожалению, Крым обречен быть тем, что-то типа Северного Кипра, турецкого. Сейчас это непонятная территория, которая де-факто понятно кому принадлежит, но никем не признается", - сказал он.