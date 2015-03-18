Число жертв нападения террористов на музей в Тунисе возросло до 17 человек

Соответствующую информацию распространил премьер-министр страны Хабиб ас-Сид на государственных телеканалах, сообщает ТСН. В настоящее время известно, что серьезные травмы получили 24 человека, среди которых двое местных жителей. Все были госпитализированы. Местные издания утверждают, что сегодня музей посещали около 200 туристов.

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Между тем, Agence France-Presse пишет, что среди погибших граждане Польши, Испании и Германии.

Силовики уже завершили операцию по освобождению заложников из здания музея, в результате которой двух террористов застрелили.

Напомним, сегодня двое боевиков пытались захватить здание парламента Туниса, после чего в помещении национального музея, который расположен рядом, произошла стрельба, в результате которой погибло восемь человек.

Одному из туристов, который находился в захваченном здании музея удалось передать фотографию одного из нападавших, который был в военной форме.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Президент страны готовится выступить с официальным заявлением к гражданам в связи с трагедией.