В Тунисе террористы застрелили 8 туристов в музее

14:57, 18 марта 2015
Мир
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По меньшей мере 8 туристов убиты в результате нападения вооруженных боевиков в столице Туниса. 

travel.tickets.ua

Ранее в заложники была взята целая группа посетителей музея "Бардо", сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и телеканал "Аль-Арабия". 

При этом национальность туристов не уточняется.

В то же время, портал Businessnews со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о гибели по меньшей мере четырех человек.

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По неподтвержденным данным, группа боевиков сначала напала на здание парламента, а уже оттуда проникла в музей, который находится в прилегающем здании. Группа террористов предположительно состоит из трех человек.

Место происшествия оцеплено полицией. К парламенту в срочном порядке отправлена спецгруппа по борьбе с терроризмом.

Напомним в прошлом году в Тунисе задержали подозреваемого в убийстве лидера оппозиции.

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