В Тунисе террористы застрелили 8 туристов в музее
По меньшей мере 8 туристов убиты в результате нападения вооруженных боевиков в столице Туниса.
Ранее в заложники была взята целая группа посетителей музея "Бардо", сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и телеканал "Аль-Арабия".
При этом национальность туристов не уточняется.
В то же время, портал Businessnews со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о гибели по меньшей мере четырех человек.
Читайте такжеНа выборах в Тунисе побеждает светская партия
По неподтвержденным данным, группа боевиков сначала напала на здание парламента, а уже оттуда проникла в музей, который находится в прилегающем здании. Группа террористов предположительно состоит из трех человек.
Место происшествия оцеплено полицией. К парламенту в срочном порядке отправлена спецгруппа по борьбе с терроризмом.
Напомним в прошлом году в Тунисе задержали подозреваемого в убийстве лидера оппозиции.