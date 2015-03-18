В Тунисе террористы застрелили 8 туристов в музее

Ранее в заложники была взята целая группа посетителей музея "Бардо", сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и телеканал "Аль-Арабия".

При этом национальность туристов не уточняется.

В то же время, портал Businessnews со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о гибели по меньшей мере четырех человек.

Читайте такжеНа выборах в Тунисе побеждает светская партия

По неподтвержденным данным, группа боевиков сначала напала на здание парламента, а уже оттуда проникла в музей, который находится в прилегающем здании. Группа террористов предположительно состоит из трех человек.

Место происшествия оцеплено полицией. К парламенту в срочном порядке отправлена спецгруппа по борьбе с терроризмом.

Напомним в прошлом году в Тунисе задержали подозреваемого в убийстве лидера оппозиции.