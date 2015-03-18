Во время нападения на музей в Тунисе ранены трое поляков

Об этом сообщил пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Марчин Войчеховский.

"На данный момент трое граждан Польши ранены", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, ранее сегодня стало известно о гибели 8 человек во время нападения террористов на музей "Бардо» в Тунисе. По данным СМИ, вооруженные люди захватили заложников. При этом национальность туристов не уточнялась.