Во время нападения на музей в Тунисе ранены трое поляков
16:11, 18 марта 2015Мир
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Трое граждан Польши получили ранения во время сегодняшнего нападения террористов на музей в столице Туниса.
В результате теракта в Тунисе пострадали трое граждан Польши / twitter.com/2kdei
Об этом сообщил пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Марчин Войчеховский.
"На данный момент трое граждан Польши ранены", - написал он в Twitter.
Как сообщалось, ранее сегодня стало известно о гибели 8 человек во время нападения террористов на музей "Бардо» в Тунисе. По данным СМИ, вооруженные люди захватили заложников. При этом национальность туристов не уточнялась.
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