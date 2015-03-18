Стюардесс в РФ хотят вооружить электрошокерами для защиты от российских алкодебоширов

Кроме того, агентство предлагает ввести в законодательство понятие «авиахулиган» и установить для этой категории граждан особые штрафы,

Предложение раздать пилотам и стюардам гражданских авиалиний электрошокеры и пластиковые наручники опубликовано на сайте Росавиации, пишет Коммерсант.

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В ведомстве говорят, что не раз обращали внимание органов власти на неэффективность действующих правил пользования воздушным транспортом и необходимость ужесточения законодательства для борьбы с авиадебоширами.

В Росавиации приводят данные, что в 2014 году было зафиксировано 59 инцидентов на борту авиалайнеров с участием нетрезвых пассажиров.

Тогда как только в марте 2015 года на авиалайнерах произошло пять дебошей. Так, 6 марта пассажирам рейса, следующего из Астрахани в индийский штат Гоа, пришлось ремнями связывать устроившего драку дебошира.

А 16 марта из-за агрессивных действий пассажирки на рейсе Красноярск—Бангкок командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В сообщении Росавиации говорится, что виновницу этого инцидента суд в Красноярске впоследствии оштрафовал на 1 тыс. руб. «Такие штрафы не покроют незапланированных расходов авиакомпаний»,— сетуют в ведомстве, где также предлагают ввести в законодательство понятие «авиационный (воздушный) хулиган» и применять к этой категории граждан «специальные административные и уголовные меры» (какие именно, не конкретизируется).

В Росавиации планируют согласовать свои предложения с другими ведомствами, в частности с Минтрансом, МВД и Ространснадзором.

В Росавиации и ранее предлагали раздать стюардам электрошокеры и наручники, но перевозчики считали куда более эффективным черные списки пассажиров. В июне 2014 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который как раз позволяет авиакомпаниям заносить провинившихся пассажиров в черные списки, не продавать им билеты в течение пяти лет, а заодно публиковать имя и фамилию нарушителя. Однако окончательно законопроект принят не был.