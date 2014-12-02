Российские туристы устроили драку в самолете, летевшем из Гоа (видео)

Со слов очевидцев, один из пассажиров, находившийся явно в нетрезвом состоянии, пытался спровоцировать другого на драку. Утихомирить дебошира пробовали бортпроводники и другие пассажиры, сообщает ufa1.ru.

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В итоге самолет все-таки приземлился в Уфе, где в дело вмешалась служба безопасности уфимского аэропорта.