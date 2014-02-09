"Арабская весна" в Тунисе: задержан подозреваемый в убийстве лидера оппозиции

Подозреваемый в убийстве одного из лидеров тунисской оппозиции Мохамеда аль-Брахми задержан в результате спецоперации в пригороде Туниса, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Вместе с Хмедом эль-Мелки (Hmed el-Melki), который также известен под кличкой Сомали, задержали еще трех участников «террористической группы», сообщили в тунисском МВД. Их личности ведомство не раскрыло, хотя и назвало спецоперацию успешной.

Ранее полиция сообщила, что уничтожила предполагаемого убийцу другого оппозиционного политика, однопартийца аль-Брахми Шукри Бельэйда.

Бэльэйда застрелили 6 февраля 2013 года, а аль-Брахми — 25 июля. Оба убийства произошли возле домов политиков. Покушение на Бельэйда стало поводом к усилению антиправительственных протестов в стране, и Тунис только сейчас начинает выходить из этого политического кризиса, отмечает агентство.

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Напомним, именно в Тунисе началась так называемая «арабская весна», то есть ряд переворотов в исламских государствах с подолгу несменяемыми лидерами. После отставки тунисского президента прошли выборы, в результате которых к власти пришли исламисты. Партия «Народное движение», в которую входили аль-Брахми и Бельэйд, резко критиковала правительство.

Власти возлагали ответственность за политические убийства на группировку «Ансар аль-Шариа», однако те никаких заявлений о причастности к произошедшему не делали.