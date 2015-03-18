В России снова подняты по тревоге войска – теперь на границе с Эстонией и Латвией

Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Олег Кочетков, передает ТАСС.

"В ходе практических действий батальонно-тактические группы мотострелковых соединений совершат на штатной боевой технике марш на полигоны "Струги Красные" (Псковская область) и "Кирилловское" (Ленинградская область), где отработают комплекс учебных задач с выполнением боевых стрельб из всех видов штатного оружия", - сказал он.

Читайте такжеРоссия привела в боевую готовность часть Балтийского флота

Всего к проверке войск в Ленинградской и Псковской областях привлечено около 1,5 тысячи человек и порядка 500 единиц боевой техники.

Напомним, сегодня стало известно, что мотострелковое соединение Восточного военного округа на острове Сахалин, и подразделения морской пехоты, дислоцированные в населенном пункте Темрюк Краснодарского края, приведены в высшую степень боевой готовности.