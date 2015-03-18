Путин неожиданно привел в полную боевую готовность войска на Сахалине и морскую пехоту ЧФ

Об этом сообщило управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ, передает ТАСС.

"Мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, а также подразделения обеспечения выдвинулись в район сосредоточения. В дальнейшем подразделения совершат марши в указанные районы, оборудуют учебно-боевые позиции и при поддержке армейской авиации приступят к отработке практических задач по маневренной противодесантной обороне морского побережья", - рассказали в пресс-службе об учениях РФ на Сахалине.

Там в учениях участвуют более 3 тысяч военнослужащих, около 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.

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В то же время, морская пехота Черноморского флота ВМФ России также приведена в полную боевую готовность.

"Личный состав подразделений выполнил весь комплекс мероприятий по приведению в боевую готовность и совершил марш на штатной технике в назначенный район. В районе выполнения учебно-боевых задач личный состав оборудует фортификационные сооружения, готовит военную технику и вооружение к выполнению учебных и контрольных стрельб", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, ранее российские военные начали массовые военные учения в Арктике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "новые вызовы и военные угрозы требуют дальнейшего увеличения возможностей вооруженных сил".