Обаме прислали конверт с цианидом

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление представителя Секретной Службы США Брайана Лири, передает Lenta.ru.

«Первоначальный биологический тест дал отрицательный результат, однако 17 марта химический анализ показал, что это, предположительно, цианид. Образец был отправлен в другое учреждение для подтверждения результата», — сказал Лири. Он отметил, что спецслужбы проводят расследование инцидента.

Сообщается, что сотрудник Белого дома, вскрывший конверт, не пострадал.

По данным следствия, обратный адрес на конверте имеет отношение к мужчине, который уже давно попал в поле зрения Секретной службы. Так, в 1995 году он отправил в Белый дом конверт, измазанный испражнениями.

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Цианиды относятся к наиболее токсичным веществам и вызывают тяжелейшие отравления. Органические цианиды применяются в качестве отравляющих веществ против грызунов в сельском хозяйстве, также используются в фармацевтической промышленности.

Секретная служба США занимается охраной первых лиц государства, в том числе президента. Месяц назад, после серии скандалов, Обама поменял руководство службы. Одним из проколов было проникновение в сентябре 2014 года в Белый дом военного ветерана Омара Гонзалеса, который просто перепрыгнул через забор на Пенсильвания-авеню.