В Белом доме планируют усилить охрану

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Всего планируется нанять почти 300 человек, в том числе 85 спецагентов.

При этом отмечается, что доступ посетителей в резиденцию американского президента не будет ограничен.

Усилить охрану Белого дома решили после нескольких инцидентов, связанных с невнимательностью сотрудников Секретной службы. 1 октября стало известно, что Обама, будучи в Атланте, оказался в одном лифте с вооруженным охранником Центра по контролю и профилактике заболеваний, у которого было три судимости.

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21 сентября агенты Секретной службы задержали жителя Нью-Джерси, который дважды пытался попасть на территорию резиденции президента США.

20 сентября в здание Белого дома проник 42-летний Омар Гонзалес. Ветеран войны в Ираке был вооружен ножом.

Из-за этих инцидентов, а также череды других скандалов, директор Секретной службы США Джулия Пирсон подала в отставку. По информации Reuters, в ближайшее время планируется выбрать нового главу ведомства, при этом предпочтение будет отдаваться кандидатам извне.