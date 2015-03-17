Представительница ЮНИСЕФ: мировое сообщество недостаточно помогает Украине - BBC

Международные организации недостаточно помогают гражданскому населению, которое пострадало от войны на востоке Украины, говорит директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Центральной и Восточной Европе Мари-Пьер Пуарье.

"Я соглашаюсь (что международные организации помогают недостаточно, - Ред.). И мы стараемся делать больше", - сказала Пуарье в интервью ВВС Украина.

"Возможно, из-за того, что украинский кризис больше воспринимают как политическую борьбу, так называемое международное сообщество не полностью оценило ее гуманитарный аспект", - добавила она.

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По словам Пуарье, среди международного сообщества существует мнение, что более отдаленные от Европы части мира, где также есть гуманитарный кризис, возможно, имеют первоочередное право на помощь.

Однако, говорит представительница ЮНИСЕФ, ситуация меняется: "Я слышу от коллег из других агентств ООН, что так называемое международное сообщество начинает понимать ситуацию и активно действовать".

Она также подчеркнула, что многое зависит от самих украинцев, прежде всего от правительства.