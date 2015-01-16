Le Figaro: На восток Украины вернулась война

Пьер Авриль в своей статье, которая называется «На восток Украины вернулась война», опубликованной во французской газете Le Figaro, пишет, что возникла угроза того, что Украина вернется в те страшные дни, когда война охватила территории Донбасса, которые захотели отделиться.

В последние дни происходит эскалация насилия на юго-востоке страны, интенсивность боевых действий увеличилась в 10 раз, но никакого дипломатического решения не предвидится.

В четверг с помощью многочисленных артиллерийских залпов повстанцы и украинские военные сражались за контроль над Донецким аэропортом, от которого остался лишь стальной каркас, и его защищают украинские киборги. За два дня до этого под артиллерийский обстрел попал автобус, проезжая мимо блок-поста украинских сил возле Волновахи, в результате чего погибли 13 мирных жителей. Каждая из сторон возлагает ответственность за случившееся на своего противника, в то время как МИД России, обвинив Киев, требует провести «расследование».

В день траура в украинской столице один из сторонников жесткой политики, секретарь СНБО Александр Турчинов говорил об угрозе «континентальной войны», вызванной российской армией. Об этом сказал и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По данным украинских властей, 8500 российских солдат принимают участие в боевых действиях в Донбассе, и еще 52 тыс. военных находятся возле украинской границы. В связи с этой угрозой, украинский парламент в четверг принял закон, предусматривающий три волны мобилизации резервистов. Мобилизация начнется 20 января, и на первом этапе в армию должны призвать около 50 тысяч человек.

«Украинское правительство, по-видимому, выбрало силовые методы, но это ни к чему не приведет. В поведении украинских властей нет никакой логики», – заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Со своей стороны, председатель парламента «Новороссии» Олег Царёв обвиняет украинское правительство, подконтрольное Вашингтону, как он считает, в том, что оно хочет втянуть Москву в спираль западных санкций и перекрыть кислород Донбассу. Российские власти собираются начать кампанию для пенсионеров, проживающих на этой территории, почти «4 тыс. из которых» русские. Они лишились пенсий из-за обвала финансовой системы.

Помимо этих инициатив, которые, в первую очередь, являются пропагандой, Москва остается в стороне от процесса урегулирования конфликта. «Другого способа, кроме как прямого диалога между Киевом и представителями Донбасса, просто не существует», – сказал Figaro Константин Косачев, который, по-видимому, исключает возможность того, чтобы Россия была посредником в этих переговорах. Тем не менее, это предложение о том, чтобы украинские власти вели переговоры с «террористами», является неприемлемым для Петра Порошенко, дипломатические инициативы которого часто заканчиваются провалом.

В четверг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что саммит с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, возможно, все же состоится в Астане в конце января. Поскольку обязательства не выполняются, в частности Россией, первая попытка провести встречу при посредничестве Казахстана не удалась. Вместо военного решения, Москва может сделать ставку на развал украинского правительства, которое столкнулось с серьезным экономическим кризисом и с тем, что западные спонсоры не спешат помогать Украине. Во вторник российские власти попросили Украину «вернуть долг», а точнее выплатить кредит в размере 3 млрд. долл., условия которого не были выполнены. «Россия не заинтересована в том, чтобы привести Украину к дефолту», – считает европейский дипломат. Поэтому будет требовать вернуть деньги по частям...