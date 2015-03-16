Признание Путина об аннексии Крыма и ядерном оружии не останутся вне поля зрения ЕС - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс убежден, что признание президента РФ Путина об аннексии Крыма и готовность использовать ядерное оружие не останутся вне поля зрения лидеров Евросоюза на будущем саммите 19 – 20 марта в Брюсселе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал журналистам.

”Это найдет свое отражение. Даже в темные дни холодной войны не было таких мыслей (о ядерном оружии). Такие факты не останутся без внимания”, - сказал Линкявичюс.

Читайте такжеПутин заявил, что сделал из Крыма крепость

По словам министра, признание Путина о том, что он отдал приказ аннексировать Крым, его не удивило.

”То признание, что Крым был взят по приказу руководства Российской Федерации, а не в связи с причинами, которые назывались ранее, пропустить невозможно. Это еще один аргумент в интересах того, что мы должны продолжать политику санкций, требовать от РФ уважать нормы международного права. Это неприемлемо”, - заявил Линкявичус.