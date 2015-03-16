Путин признал, что во время аннексии Крыма готов был привести в готовность ядерные силы
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае «неблагоприятного развития событий в Крыму» Москва могла привести в готовность ядерные силы.
Об этом он рассказал в документальном фильме "Крым. Путь на Родину".
По словам Путина, у Москвы в Крыму "не было выбора действий", поскольку "нужно было защитить жителей полуострова".
"Конечно, не могло быть понятно сразу, как отреагируют на воссоединение Крыма с РФ. Поэтому я сразу на первом этапе работы вынужден был соответствующим образом сориентировать наши Вооруженные силы. Не просто сориентировать, а дать прямые указания", — сказал Путин.
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При этом он добавил, что Россия была готова к неблагоприятному развитию событий в Крыму и не исключала приведения в готовность ядерных сил.
По его признанию, если бы повторилась ситуация, сложившаяся в Крыму в 2014 году, то он поступил бы точно так же. Путин подчеркнул, что никогда не стал бы этого делать, если бы не считал, что необходимо действовать именно таким образом.
Вместе с тем Путин отметил, что холодная война закончилась, и необходимо избегать кризисов, подобных Карибскому.