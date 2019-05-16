Культовые Slipknot показали клип Unsainted и представили в нем новые маски (видео)

Кроме того, музыканты сообщили, что их новая пластинка получила такое же название, как и лид-сингл - Unsainted.

Культовые металлисты Slipknot возвращаются. Ранее в этом году группа сообщала о старте записи нового альбома, и уже сегодня музыканты поделились первым синглом с него.

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Песня получила название «Unsainted», вместе с ней вышло видео, в котором можно увидеть новые маски участников группы.

Кроме того, музыканты сообщили на своей странице в Facebook, что их новая пластинка получила такое же название, как и лид-сингл - Unsainted, а выйдет она 9 августа. Опубликован также трек-лист записи.

Как сообщал УНИАН, ранее в сеть "слили" новый альбом Rammstein.