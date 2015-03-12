Главой Международной организации гражданской авиации впервые в истории стала женщина (фото)

Генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ИКАО), являющейся специализированным учреждением ООН, впервые стала женщина - представительница Китая Фан Лю. Как объявили в штаб-квартире Объединенных Наций, решение о ее назначении принял постоянный совет ИКАО, сообщает ТАСС.

"Доктор Фан Лю сменит представителя Франции Раймона Бенжамена, который занимал пост руководителя ИКАО в течение двух трехлетних сроков, начиная с 2009 года. Она стала первой в истории женщиной, назначенной главой специализированного агентства ООН для гражданской авиации, базирующегося в Монреале", - заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Как сообщается на официальном сайте ИКАО, Фан Лю приступит к работе на посту главы международной организации 1 августа. С 2007 года она занимала должность директора административного бюро ИКАО.

ИКАО была учреждена в 1944 году после подписания в Чикаго Конвенции о международной гражданской авиации. Организация отвечает за безопасное развитие воздушного сообщения, а также принимает международные стандарты, в том числе касающиеся конструкции самолетов, правил полетов и работы диспетчеров.