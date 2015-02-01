ЕК займется исследованием опасности военных самолетов РФ для гражданской авиации

Об этом сообщила комиссар Европейской комиссии по транспорту Виолета Булк в ответ на запрос депутата Европарламента от Эстонии Урмаса Паэта, передает Delfi.

По имеющимся у Еврокомиссии данным, некоторые страны-члены Евросоюза намерены начать сопровождение неизвестных воздушных средств, не оснащенных транспондером или не включивших его на время полета.

«В результате диспетчерские службы гражданской авиации получат представление о происходящем в воздушном пространстве и смогут передавать информацию об этом пилотам гражданской авиации. Такое сопровождение также активирует систему раннего оповещения, которая помогает пилотам гражданской авиации предотвратить столкновение в воздухе с другими самолетами»,– пояснила Булк.

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Комиссар по транспорту добавила, что на основании результатов сделанного анализа Европейская комиссия решит, какие меры необходимо предпринять для обеспечения безопасности гражданской авиации.