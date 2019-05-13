На Шри-Ланке заблокировали соцсети после нападений на мусульман

На Шри-Ланке неизвестные разгромили мечети и магазины мусульман.

На Шри-Ланке после нападений на мусульман временно заблокировали социальные сети и мессенджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ada Derana.

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Сообщается, что власти решили временно заблокировать Whatsapp, Viber и Facebook. Данная мера была вызвана радикальной пропагандой и последующими беспорядками. Кроме того, сообщается, что в четырех районах Шри-Ланки ввели комендантский час.

По данным Reuters, накануне несколько десятков человек разгромили мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. Предполагается, что инцидент произошел из-за конфликтной ситуации в одной из социальных сетей.

Напомним, в апреле на Шри-Ланке произошла серия терактов, в том числе в католических церквях во время празднования Пасхи. В результате погибли, по меньшей мере, 250 человек и еще около 500 пострадали.

В связи с этим власти временно заблокировали соцсети и мессенджеры. Полиция задержала 40 человек. После терактов в стране запретили носить одежду, которая закрывает лицо.

Ответственность за взрывы взяла террористическая группировка "Исламское государство".