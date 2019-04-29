На Шри-Ланке после терактов запретили носить паранджу

Такое решение принято с целью общественной безопасности после кровавых терактов.

Власти Шри-Ланки ввела запрет на ношение предметов одежды, которые полностью закрывают лицо, в том числе мусульманских женских головных уборов.

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Об этом сообщает Украинская правда.

"Такое решение принято с целью общественной безопасности после кровавых терактов", - говорится в сообщении.

Запрет на ношение любого предмета одежды, который мешает установить личность и представляет риск общественной безопасности" вводится с 29 апреля.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прозвучала серия взрывов, в частности в трех отелях в столице, городе Коломбо ("Кингсберри", "Шангри-Ла" и "Синнамон Гранд"), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки назвали взрывы террористическим нападением. Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

По предварительной информации Посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.