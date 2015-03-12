Чехия заподозрила троих россиян в шпионаже

Служба информации и безопасности Чехии заподозрила троих российских дипломатов, работавших в Праге, в шпионаже.

Читайте такжеЧехия против разделения Украины, потому что сама имеет подобный опыт

Об этом сообщает LB по информации Lidovky.cz.

По данным интернет-портала, россияне уже покинули страну, поскольку им не продлили разрешение на пребывание в Чехии.

Отмечается, что Россия в ответ запретила нахождение на своей территории сотрудника чешского посольства в Москве, а также отказала в аккредитации еще одному дипломату.

Напомним, в конце января троих российских шпионов задержали в США.