Чехия заподозрила троих россиян в шпионаже
13:42, 12 марта 2015Мир
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Три сотрудника российского МИД попали под подозрение чешских властей в шпионаже.
Между Россией и Чехией разгорелся шпионский скандал / flickr.com/photos/james_clear
Служба информации и безопасности Чехии заподозрила троих российских дипломатов, работавших в Праге, в шпионаже.
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Об этом сообщает LB по информации Lidovky.cz.
По данным интернет-портала, россияне уже покинули страну, поскольку им не продлили разрешение на пребывание в Чехии.
Отмечается, что Россия в ответ запретила нахождение на своей территории сотрудника чешского посольства в Москве, а также отказала в аккредитации еще одному дипломату.
Напомним, в конце января троих российских шпионов задержали в США.
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