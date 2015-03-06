Чехия отдаст Польше часть своей территории - The Telegraph

Прага предложила Варшаве изменить общую границу, которая была установлена во времена Холодной войны и под давлением СССР, сообщает ZN.UA со ссылкой наThe Telegraph, .

Чешская сторона объяснила свою готовность отдать часть территории, которая сейчас входит в состав страны, намерениями "развить добрососедские отношения" с поляками.

Теперь Прага ждет утверждения предложенного плана передела границы от Варшавы.

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"Польша получит свою территорию обратно. Но пока что все подробности этого дела конфиденциальные, поэтому я не могу о них рассказать", - сказал премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

Перед этим Прага предлагала Варшаве финансовое компенсацию за спорную территорию. Но польская сторона отказалась. Чешские СМИ выяснили, что речь идет о территории в Северной Моравии и Северной Богемии.