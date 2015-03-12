НАТО проведет в Польше маневры сил быстрого реагирования - польский министр обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк в эфире Польского радио.

"Мы интенсивно готовимся к тому, чтобы быстро провести обучение так называемых временных сил быстрого реагирования в Польше и в других странах НАТО, поэтому датой является июнь", - сказал он.

"В них принимают участие Германия, Голландия, Норвегия, поляки и чехи, а также принято решение, что примут участие также американцы, чтобы провести учения в июне на одном из польских полигонов", - сказал министр.

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Он отметил, что в учениях примут участие около 5 тысяч военных.

"Думаю, что это очень четкий сигнал того, что НАТО серьезно относится к своим решениям и обязательствам", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, НАТО решил создать силы быстрого реагирования на своем саммите в сентябре прошлого года в Ньюпорте в связи с агрессией России против Украины, которая ранее аннексировала Крым и развязала кровопролитную войну на Донбассе.

НАТО планирует добиться предварительной оперативной готовности сил быстрого реагирования в начале 2016 года, а полной - на год позже. С начала этого года функционируют так называемые временные силы быстрого реагирования Альянса.