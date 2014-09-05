Семь стран НАТО договорились создать силы быстрого реагирования

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Эстонии, передает ИТАР-ТАСС.

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Новое вооруженное формирование будет создано в течение ближайших нескольких лет по инициативе Великобритании и будет состоять из подразделений наземных, морских и военно-воздушных сил этих семи стран блока. Его целью станет быстрое реагирование на военные угрозы для любой страны-члена НАТО, а также на стихийные бедствия и гуманитарные кризисы.

Также в Эстонии будет создан учебно-тренировочный центр НАТО по кибербезопасности.